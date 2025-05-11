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В Совфеде ответили на слова Макрона о желании России выиграть время

В Совфеде ответили на слова Макрона о желании России выиграть время

Франция не имеет морального права оценивать решения Россия, а также вмешиваться в переговорный процесс, поскольку Украина не является ее провинцией и членом НАТО либо ЕС, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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