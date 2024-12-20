Поведение Путина на прямой линии вызвало тревогу в США

Президент России Владимир Путин показал, что РФ является хозяином положения на Украине, предложив дуэль между ракетным комплексом «Орешник» и западными системами противовоздушной обороны (ПВО), размещенными в Киеве.
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