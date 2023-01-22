Расписание трансляций Snooker Shoot-Out 2023

25 — 28 января, Снукер Шут-аут 2023 (рейтинговый), Morningside Arena, Лестер, Англия Победитель предыдущего турнира: Хоссейн Вафаей Айюри Snooker Shoot Out 2023 Все новости и результаты Snooker Shoot-Out 2023 Турнирная таблица, результаты Snooker Shoot-Out 2023 Голосование: Снукер Шут-аут 2023 — расписание прямых трансляций Расписание матчей турнира Snooker Shoot-Out 2023 Смотреть трансляции турнира Снукер Шут-аут 2023 вы можете на официальном платном плеере от Евроспорт — Евроспортплеере, а также на сайтах букмейкерских контор после регистрации бесплатно, например Winline, 1xstavka, Fon Bet.