Миллиарды против детских жизней: Чиновничья "крыша" абортариев пошла в атаку на Госдуму

30 июля появилась информация, что правительство России подготовило негативный отзыв на внесённый в конце 2023 года Заксобранием Нижегородской области законопроект о запрете на федеральном уровне абортов в частных медицинских клиниках.
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