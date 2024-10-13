В Совбезе Армении после слов Захаровой призвали армян навсегда забыть о пшенице

Секретарь Совбеза Григорян заявил, что армянам пора перейти от пшеницы к рисуПосле того, как секретарь Совбеза Армении Армен Григорян принял участие в онлайн-конференции по продовольственной безопасности Украины, Мария Захарова напомнила, что порядка 90% зерна идёт в республику именно от России.