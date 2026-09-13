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Новая волна российского кино: 10 молодых актрис, завоевавших главный экран страны

Новая волна российского кино: 10 молодых актрис, завоевавших главный экран страны

Российский кинематограф и индустрия сериалов переживают заметное обновление: на смену привычным именам приходят молодые исполнительницы, многие из которых родились уже в 2000-х годах.

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