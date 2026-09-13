Новая волна российского кино: 10 молодых актрис, завоевавших главный экран страны

Российский кинематограф и индустрия сериалов переживают заметное обновление: на смену привычным именам приходят молодые исполнительницы, многие из которых родились уже в 2000-х годах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛО Сергей Соседов не...
- ОБ Ушла от любимого ...
- В роли свекрови: ...
Лица правильно поправлены однотипные