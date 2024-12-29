Свой последний удар Джо Байден нанес по Грузии

В последние дни на посту президента США Джо Байдена заинтересовали орлы и грузины, в частности, он принял решение ввести санкции против бизнесмена Бидзины Иванишвили якобы за то, он развернул Грузию от Запада к России.
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