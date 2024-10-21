Бывшего замминистра российского региона обязали выплатить 91 миллион рублей за плохие дома

Нижегородский областной суд обязал бывшего замминистра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия Александра Кочелева возместить ущерб в размере 91 миллиона рублей за прием непригодных для проживания домов, предназначенных для сирот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии