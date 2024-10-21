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Бывшего замминистра российского региона обязали выплатить 91 миллион рублей за плохие дома

Бывшего замминистра российского региона обязали выплатить 91 миллион рублей за плохие дома

Нижегородский областной суд обязал бывшего замминистра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия Александра Кочелева возместить ущерб в размере 91 миллиона рублей за прием непригодных для проживания домов, предназначенных для сирот.

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