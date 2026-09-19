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В США начали расследование более 1,6 тысячи нелегальных голосов на выборах

В США начали расследование более 1,6 тысячи нелегальных голосов на выборах

Администрация США ведет расследование более 1,6 тысячи случаев голосования на выборах лиц, не являющихся гражданами страны, заявил министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин, 19 сентября сообщает телеканал Fox News.

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