NetEasе: для РФ реакция США на серийный выпуск Су-57 стала неожиданной

Обычно самый передовой российский истребитель Су-57 в западных СМИ критикуют за недостаточную малозаметность и нескорый выход в серийное производство, поэтому тем неожиданнее стала для Москвы полное молчание по этому поводу официального Вашингтона.
Обычно самый передовой российский истребитель Су-57 в западных СМИ критикуют за недостаточную малозаметность и нескорый выход в серийное производство, поэтому тем неожиданнее стала для Москвы полное молчание по этому поводу официального Вашингтона.
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