Швыдкой рассказал, кто должен заботиться о "Троице"

Заботу об иконе "Святая Троица" Андрея Рублева должен взять на себя тот, кому она принадлежит, заявил в воскресенье в разговоре с РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Заботу об иконе "Святая Троица" Андрея Рублева должен взять на себя тот, кому она принадлежит, заявил в воскресенье в разговоре с РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
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