smi.today

4 452 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Они живые, а не игрушки для богачей.В Бельгийском Лье...
  • Элеонора Коган
    И правильно.В Бельгийском Лье...
  • Тамара Фролова
    Опять ложь. Сравнивают цифры в СССР школ и в России сейчас, а это уже в половину населения стало меньше, да и не закр...Рыба гниет с голо...

Швыдкой рассказал, кто должен заботиться о "Троице"

Швыдкой рассказал, кто должен заботиться о "Троице"

Заботу об иконе "Святая Троица" Андрея Рублева должен взять на себя тот, кому она принадлежит, заявил в воскресенье в разговоре с РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх