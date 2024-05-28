Livan X6 Pro: кроссовер, который стал бюджетным Geely

Livan звучит знакомо, не правда ли? Речь идёт не о названии страны, а о переродившейся несколько лет назад при поддержке Geely китайской марке Lifan, которая когда-то давно собирала свои автомобили на черкесском заводе «Дервейс».
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