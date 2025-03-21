ВС РФ подбили и эвакуировали французский БТР в районе Дачного

На Кураховском направлении российские военнослужащие подбили и захватили несколько единиц трофейной техники, используемой ВСУ, включая французский бронетранспортер производства корпорации Renault и американский MaxxPro.
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