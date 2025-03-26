Прионежская администрация пытается защитить сомнительный турбизнес

Под вывеской «дорожного отдыха» хотят протащить непопулярные решенияфото: Антонина Кябелева 25 марта в Петрозаводске состоялось заседание Совета Прионежского района, на котором вновь возник вопрос, на протяжении многих месяцев будоражащий жителей поселка Ринда.
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