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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Собянин сообщил, что столичное метро получило новую партию вагонов «Москва-2020»

Собянин сообщил, что столичное метро получило новую партию вагонов «Москва-2020»

Собянин рассказал о замене старых поездов на оранжевой ветке метро Сергей Собянин, мэр Москвы, в своем телеграм-канале сообщил о том, что до конца текущего года Калужско-Рижскую линию метро полностью укомплектуют новыми поездами.

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