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Газета.ру

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Журова считает, что Инфантино может справиться с задачами на посту главы ООН

Журова считает, что Инфантино может справиться с задачами на посту главы ООН

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с корреспондентом "Газеты.Ru" отреагировала на желание президента США Дональда Трампа видеть главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на посту генерального секретаря ООН.

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