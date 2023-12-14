15 фото, от которых накрывает волной ностальгии

Какая картинка возникает у вас в голове, когда вы вспоминаете детство? Двор, полный друзей, или бабушкино село? А еще есть вещи, которые не вспомнишь сразу, но когда увидишь их, в памяти всплывают моменты из детства и юности, и накрывает волной ностальгии.