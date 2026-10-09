Правила строповки грузов — надежные методы обвязки и техника безопасности

Обвязка и зацепка грузов — важнейшие этапы в логистике, строительстве и промышленности, от которых напрямую зависят безопасность и сохранность при подъёме, перемещении и транспортировке различных объектов.
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