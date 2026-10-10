Елена Маркосян: Мирные переговоры закончились, остались переговоры о капитуляции

Когда закрывается окно возможностей для Украины и Запада? Почему подписание капитуляции в Киеве может стоить жизни любому подписанту? На какие компромиссы готова идти Россия при остановке горячей фазы? И что произойдёт с экономикой Запада после завершения боевых действий в Украине? Известный политолог Елена Маркосян ответила на вопросы зрителей и читателей.