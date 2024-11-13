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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрозд о 4-м месте на Гран-при в Красноярске в дуэте с Шичиной: «Это далеко не предел наших возможностей»

Елизавета Шичина и Павел Дрозд стали четвертыми в танцах на льду на этапе Гран-при России в Красноярске.

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