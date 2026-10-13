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Почему нельзя просто так взять и заменить расширительный бак гидроаккумулятором

Почему нельзя просто так взять и заменить расширительный бак гидроаккумулятором

Расширительный бак и гидроаккумулятор внешне похожи, но предназначены для решения разных задач в системе водоснабжения и отопления.

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