Экшен “Капитан Блад” выйдет этой осенью — состоялся повторный анонс игры дл...

Экшен “Капитан Блад” выйдет этой осенью — состоялся повторный анонс игры для PlayStation, Xbox, Switch и ПКПиратский экшен “Приключения капитана Блада”, больше десяти лет считавшийся окончательно отмененным, внезапно подал признаки жизни.
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