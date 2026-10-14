На бирже CME Group фьючерсы на дизтопливо достигли 4,98 доллара за галлон после сообщения Дональда Трампа о договоренности с Россией по поставкам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лезгинка с дебоше...
- M Минобороны России...
- M «Рыбарь»: в Крымс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым