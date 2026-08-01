Российские военные недооценили шагающие НРТК

Наземные роботизированные комплексы становятся одним из ключевых элементов современной войны. Однако, по мнению инженеров, Россия пока использует лишь часть их потенциала: основные усилия сосредоточены на колёсных и гусеничных машинах, тогда как шагающие платформы малой размерности остаются практически за пределами системного применения.