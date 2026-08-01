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Российские военные недооценили шагающие НРТК

Российские военные недооценили шагающие НРТК

Наземные роботизированные комплексы становятся одним из ключевых элементов современной войны. Однако, по мнению инженеров, Россия пока использует лишь часть их потенциала: основные усилия сосредоточены на колёсных и гусеничных машинах, тогда как шагающие платформы малой размерности остаются практически за пределами системного применения.

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