Мена Сувари, Эмиль Хирл и Райан Филипп будут выживать в «Калахари»

Райан Филипп («Взломщик»), Эмиль Хирш («Полночь на злаковом поле») и Мена Сувари («Я буду дома к Рождеству») сыграли главные роли в триллере «Калахари» (Kalahari), съемки которого завершились в начале мая 2023 года.