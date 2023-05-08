Мена Сувари, Эмиль Хирл и Райан Филипп будут выживать в «Калахари»

Райан Филипп («Взломщик»), Эмиль Хирш («Полночь на злаковом поле») и Мена Сувари («Я буду дома к Рождеству») сыграли главные роли в триллере «Калахари» (Kalahari), съемки которого завершились в начале мая 2023 года.
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