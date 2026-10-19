Морская вода может стать инструментом для временного укрепления арктического льда. Такой необычный эксперимент провели рядом с поселком Кембридж-Бей в Нунавуте: исследователи бурили лунки, закачивали воду на поверхность ледяного покрова и наблюдали, как она превращается в новый слой.
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