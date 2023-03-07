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ИП
Иван Петров
Усраину снабжает разведданными НАТО, а у них и космос есть. Без НАТО усраина не продержалась бы и неделю.
Леонков: Разведка...
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