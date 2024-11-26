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Владимирские новости

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Владимирцам рассказали, как поддержать ветеранов специальной военной операции

Владимирцам рассказали, как поддержать ветеранов специальной военной операции

Фонд «Защитники Отечества» и команда доктора Дениса Проценко представили новую платформу, направленную на оказание психологической и социальной помощи участникам и ветеранам специальной военной операции, а также их близким.

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