Владимирцам рассказали, как поддержать ветеранов специальной военной операции

Фонд «Защитники Отечества» и команда доктора Дениса Проценко представили новую платформу, направленную на оказание психологической и социальной помощи участникам и ветеранам специальной военной операции, а также их близким.
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