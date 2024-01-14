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Захарова: резолюция СБ ООН не дает никакого права нанесения ударов по Йемену

Захарова: резолюция СБ ООН не дает никакого права нанесения ударов по Йемену

Резолюция Совета Безопасности (СБ) ООН по Красному морю не дает права нанесения ударов по Йемену. Об отсутствии оснований для атаки на это государство заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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