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Товарищеские матчи. «ПСЖ» против «Интера», «Барса» сыграет с «Миланом»

Товарищеские матчи Токио, Япония ПСЖ Франция – Интер Италия Дата проведения 1 августа, 13.00, «Japan National Stadium» Онлайн матча Парадайз, США Милан Италия – Барселона Испания Дата проведения 2 августа, 06.

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