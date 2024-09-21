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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Хейнолы развилась инфекция из-за винта, вставленного при операции на голеностопе. Защитник «Виннипега» выбыл на неопределенный срок

23-летний хоккеист пропустит неопределенное количество времени из-за инфекции в голеностопе, сообщил главный тренер «Джетс» Скотт Арниел.

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