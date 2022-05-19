«Тобол» должен выплатить Кассаю более 600 тысяч долларов. Экс-защитник костанайцев выиграл дело в суде

Портал Meta-ratings.kz сообщил, что «Тобол» проиграл суд своему экс-защитнику Фернандеру Кассаю. Центрально-африканский футболист играл за команду из Костаная с 2016 по 2019 годы, однако затем клуб в одностороннем порядке объявил о прекращении сотрудничества.