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«Тобол» должен выплатить Кассаю более 600 тысяч долларов. Экс-защитник костанайцев выиграл дело в суде

Портал Meta-ratings.kz сообщил, что «Тобол» проиграл суд своему экс-защитнику Фернандеру Кассаю. Центрально-африканский футболист играл за команду из Костаная с 2016 по 2019 годы, однако затем клуб в одностороннем порядке объявил о прекращении сотрудничества.

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