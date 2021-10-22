Нападение в метро: альтернативное развитие событий

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаНападение в метро: альтернативное развитие событий Совсем недавно произошёл случай с избиением в московском метро молодого человека, заступившегося за девушку.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимр СемкинВсе правильно и я бы еще добавил, тот кто поднял руку и ударил человека даже без последствий ему тюрьма на 10 лет, а если причинен легкий вред здоровью 30 лет тюрьмы вот тогда и для защиты не нужен будет травматика и газовый балончик. Некоторые скажут что у нас менталитет такой вспомните раньше все ездиди не пристегнутыми как только подняли штраф так соазуже плявилось желание пристегнуться. Жестче Закон последствие дисциплинирует, скажите почему законопослущные граэдане страдают больше чем раздолбаи.Семенков АлександрОтличная статья. С этих отморозков надо и начать. Они должны получить за всё сполна. И НИКАКИХ ПОБЛАЖЕК!!! И законодательство НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ. НОРМАЛЬНЫЙ И ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЁН НА 1 000%!!!Комментировать
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