Китайцы представили первый в мире электромобиль для геймеров

Электромобильный бренд Lynk & Co, который намерен в скором времени в официальном порядке выйти на российский рынок, совместно с гигантом электроники Meizu представили первый в мире электромобиль, разработанный специально под нужды любителей компьютерных игр.
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