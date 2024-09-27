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5koleso.ru

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Китайцы представили первый в мире электромобиль для геймеров

Китайцы представили первый в мире электромобиль для геймеров

Электромобильный бренд Lynk & Co, который намерен в скором времени в официальном порядке выйти на российский рынок, совместно с гигантом электроники Meizu представили первый в мире электромобиль, разработанный специально под нужды любителей компьютерных игр.

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