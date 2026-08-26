Вы не представляете, как меня уже задолбали «дикие мальчики из леса», каждый раз приходящие в комментарии с рассказами «США сейчас сами себе простят долг», «Перейдут на амеро» и прочей аналогичной дичью.
"Спишут, кинут, простят, допечатают" и прочий токсичный бред
Комментарии
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ВА
Владимир Алферов
Доколе!?
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1 м.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Не возвращают странам , начинаем долбить флот и воздух и всё остальное , что не в зоне США
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1 м.
ВС
Вадим Скоробогатов
НО КРАХ ФАНТИКА ВСЁ БЛИЖЕ...и США..точно идёт такой (3,14)здец...Что мама не горюй...Осталось совсем не много....ЖДЁМС...
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1 м.
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