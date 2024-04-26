The Times узнала о подготовке иска пловцов к WADA за допуск китайцев на ОИ

Ряд ведущих международных пловцов рассматривают возможность подачи многомиллионного коллективного судебного иска к Всемирному антидопинговому агентству (WADA), допустившему китайских спортсменов, сдавших положительные допинг-тесты, к Олимпийским играм в Токио.
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