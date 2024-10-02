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Царьград

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  • Дмитрий Гурин
    Ну думаю лучше разобраться по простому: Контролерам вызвать полицию а пассажирам "зафиксировать" пассажира до ее прие...Три минуты длилас...
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Врачи спасли жизни Василию Ливанову, удалив опасный тромб

Врачи спасли жизни Василию Ливанову, удалив опасный тромб

Смертельно опасный тромб удалили медики знаменитому "Шерлоку Холмсу" Василию Ливанову.Врачи снова спасли жизнь Василию Ливанову: на этот раз жизни актёра угрожал тромб, сообщает телеграмм-канал SHOT.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Пусть поправляется и дурные мысли его не посещают.
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