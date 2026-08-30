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В России планируют утвердить новую стратегию развития Дальнего Востока

В России планируют утвердить новую стратегию развития Дальнего Востока

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына В ближайшее время правительство России может утвердить проект новой Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036-го.

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