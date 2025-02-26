Россия не собирается присоединять Руину

Надежда Юдаева

Честное слово, я не знаю, может, что пропустила, но какие претензии к Цареву? Я русская, ленинградка, живу в Крыму с 1974 года, когда мужа, окончившего ВВМУ им. Фрунзе, направили сюда служить. И все это время внимательно наблюдала за проводимой Украиной политикой в отношении России и русских. Царев стоял за Россию и русских. Когда на Майдане избивали беркутовцев, а потом всех, кто за Россию, не жалели и Царёва. Тогда ещё украинское ТВ показывало правду. Царёва избивали, люстрировали( закидывали в мусорные контейнеры), поескали в глаза и выливали на него зелёнку. И много ещё чего гадкого творили по отношению к нему. Было страшно, что его убьют. Но он не менял своего отношения к России и русским. Так что произошло, что я пропустила, что теперь его склоняют наравне с Монтян?!!! С Монтян все понятно. Это быстро переобувшаяся русофобка. Хотя, если все же внимательно слушать то, что она говорит, то бывает и проскакивает ее истинное отношение к России. Как волка не корми.... А после переворота на Украине были ее яростные нападки на Россия, и она со всех экранов вещала о том, что будет на всех мировых площадках обвинять Россию, особенно, после возвращения Крыма в Россию, что это аннексия , и Россия обязана вернуть Крым Украине, и она, Монтян, все силы приложит к этому. Так верещала несколько лет. Сейчас нашла нишу для себя, под видом волонтерства. На всякий случай, чтобы выглядеть прилично в России. Но стоит не только слушать, что она вещает, но и быть очень внимательным к ее слова и не быть слепым, а понимать цель ее выступлений. За Россию ли она? Монтян и Царёв. Такие разные личности, с разным отношением к России. У Царёва искренность, у Монтян - фальш. Так в чем всё-таки провинился Царев? Я действительно упустила эту информацию. Может, кто-то подскажет?