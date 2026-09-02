Посла России в Праге вызовут в МИД Чехии из-за инцидента в Лейпциге

Пригласить посла России Анну Пономареву на встречу в МИД из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига/Галле в Германии намерен глава министерства иностранных дел Петр Мацинка, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Адам Чернега, 2 сентября пишет портал Idnes.
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