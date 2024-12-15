Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Петрухина (Цыганкова)
    Еще раз повторю- я не отрицаю взятки в ВУЗах в СССР. А сейчас их нет? Ну да, ну да...Путин и Греф не с...
  • Евгений Луговцев
    Еще одно хохляцкое ЧМО начало указывать и учить Путина что и как делать. Сбежал со своей хохломы а лопату не прихвати...Олег Царев учит А...
  • ММ
    В нынешнее время через ОрешникПремьер Британии ...

Соперник Шольца заявил о политической изолированности немецкого канцлера

Соперник Шольца заявил о политической изолированности немецкого канцлера

Канцлер Германии Олаф Шольц является политически изолированным в Евросоюзе, заявил кандидат на пост главы правительства страны от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, передает DPA.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх