Посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков заявил, что Париж уходит от ответа на вопрос о законности продолжающегося в открытую набора наемников украинским посольством во Франции, несмотря на то, что это противоречит законодательству страны.
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