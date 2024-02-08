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Газета.ру

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Мешков: Париж игнорирует запросы по набору наемников дипмиссией Украины

Мешков: Париж игнорирует запросы по набору наемников дипмиссией Украины

Посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков заявил, что Париж уходит от ответа на вопрос о законности продолжающегося в открытую набора наемников украинским посольством во Франции, несмотря на то, что это противоречит законодательству страны.

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