Главное правило для всех садоводов весной: не торопиться! Погода в мае может быть непредсказуемой, жаркие дни могут смениться морозом или даже снегом! Ночные температуры часто опускаются ниже нуля, что очень губительно для посева.
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