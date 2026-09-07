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Позитив для оптимистов

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Макрон SCALP дает: украинский ВПК удивит всех

Макрон SCALP дает: украинский ВПК удивит всех

В ходе состоявшегося на этой неделе визита в Британию президент Эммануэль Макрон провел встречу с премьером Энди Бёрнэмом, на которой среди прочих вопросов обсудил создание на Украине сборочных линий для ракет SCALP, также известных как Storm Shadow, и передачу для этих целей Киеву необходимых британских технологий.

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