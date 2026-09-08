Гущин: Изменения в облике Мергасовского дома будут минимальными и обоснованными

Изображение: рендер Комитета РТ по охране ОКН Изменения в историческом облике Мергасовского дома в центре Казани, которые произойдут после того, как аварийные конструкции здания разберут и воссоздадут заново, будут «абсолютно минимальными» и «абсолютно обоснованными».