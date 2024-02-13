Этой категории граждан дадут автомобили бесплатно

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и председатель Всероссийского общества инвалидов, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев предложили предоставлять автомобили инвалидам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий.
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