Организаторы концертов Канье Уэста в Петербурге

Удалили посты, в которых обещали, что выступления точно состоятся.Из канала Say Agency пропали заявления об отсутствии отмены и проведении концертов на «Газпром Арене».
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