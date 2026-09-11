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В России начали оказывать медицинскую помощь пациентам с лудоманией

В России с 1 сентября заработал новый порядок оказания медицинской помощи пациентам с зависимостями. «Это важно, потому что этот порядок содержит в себе ряд новелл», – заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

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