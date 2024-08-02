Чалов в ПАОК, Андреева и Шнайдер в полуфинале ОИ, 6-е золото Байлс, «Зенит» предложил 9 млн евро за Кордобу, «Динамо» продлило Гусева, Путин не смотрел открытие Олимпиады и другие новости

1. Федор Чалов продолжит карьеру в Греции – форвард ЦСКА подписал контракт с ПАОК на три года. 2. Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады в паре, обыграв чешскую пару Барбора Крейчикова – Катерина Синякова.