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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чалов в ПАОК, Андреева и Шнайдер в полуфинале ОИ, 6-е золото Байлс, «Зенит» предложил 9 млн евро за Кордобу, «Динамо» продлило Гусева, Путин не смотрел открытие Олимпиады и другие новости

1. Федор Чалов продолжит карьеру в Греции – форвард ЦСКА подписал контракт с ПАОК на три года. 2. Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады в паре, обыграв чешскую пару  Барбора Крейчикова – Катерина Синякова.

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