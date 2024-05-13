Доллару предрекли ослабление из-за неэффективности санкций

США допустили просчет, введя жесткие антироссийские санкции, поскольку экономика РФ смогла принять на себя удар и выдержать его, в то время как Запад настигли тяжелые экономические последствия такого решения.
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